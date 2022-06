TRAIL DE LA MARGERIDE Le Malzieu-Ville, 10 septembre 2022, Le Malzieu-Ville.

TRAIL DE LA MARGERIDE Place du foirail Le Malzieu-Ville

2022-09-10 – 2022-09-11

Place du foirail Le Malzieu-Ville 48140

17 17 EUR Le Malzieu-Ville Le « Trail Margeride » aura lieu les 10 et 11 Septembre 2022 :

Une épreuve idéale après la saison d’été, pour une préparation d’objectif à court terme : 4 courses

Semi-nocturne « La veillade dels barons » (10 km/250+),

15 km « los clapas » (320+),

26 km « Lou pas del Ase »(820+),

48 km « Sobre los pas de la bestia« (1500+);

une rando « ame mes esclops » (15 km/320+)…

Une épreuve ludique pour les enfants (promouvoir la santé par le sport et l’activité physique), cette activité sera encadrée par l’association « cardiocollègues48 ».

Le samedi soir après course le ravitaillement est une « pasta » gratuite pour les coureurs ayants participé.

Le dimanche un repas à midi est prévu, les inscriptions sur place seront possible.

Nouveauté 2022: le Trail Margeride sera la final du Challenge des 3 Trails « DÉFI CARAÏBES »

3 courses : roc de la lune en avril à Alzon (30) sur le 35km / en juin Trail de la factrice à Roquebrun (34) sur le 33km et le trail Margeride (48) en septembre sur le 49km

Les coureurs engagés sur le challenge sont obligés de de faire les 3 courses.

Un classement par points sera établi.

le 1er homme et la 1ere femme du challenge se verront offrir 1 séjour d’une semaine en Martinique.

Ce séjour comprendra le vol+ hébergement + dossard du défi bleu (58 km) sur la « Transmartinique » en décembre 2022.

De plus un tirage au sort sera effectué pour offrir le même séjour à un homme et une femme ayant participé au challenge.

Départ le 11 septembre 2022 à 8h30, option Caraïbes 27€

Possibilité de cumul courses : 10 + 15km =15€ / 10 + 26km= 22€ / 10+ 49km= 27€

+33 4 66 31 82 73

© lafabrik@images

