TRAIL DE LA LIEZ Peigney, dimanche 24 mars 2024.

TRAIL DE LA LIEZ Peigney Haute-Marne

Tout public

Peigney Sports et Loisirs organise le Trail de la Liez, à partir de 9h.

Deux parcours sont proposés:

1 parcours de 10 km départ à 10h

1 parcours de 18 km départ à 10h

et

1 randonnée pédestre de 10 km départ à 9h

Départ et Arrivée: Lac de la Liez à Peigney

Ravitaillements: Un à l’arrivée, un sur le parcours selon les conditions sanitaires.

Épreuves ouvertes aux licenciés et non licenciés nés en 2008 et avant pour le 10 km et 2006 et avant pour le 18 km. Tout participant non licencié à la FFA doit présenter un certificat de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition de moins d’un an à la date de la course.

L’autorisation parentale pour les mineurs est obligatoire.

Les dossards seront mis sur place à partir de 8h30.

Le dossard devra toujours être visible.

Les inscriptions pourront être faites jusqu’au 22/03/2024 sur ledossard.com. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-24

Peigney 52200 Haute-Marne Grand Est pslpeigney052@gmail.com

