Un cadre magnifique, une ambiance chaleureuse…

Vous y serez accueillis pour les courses du Camphrier (14km et 350m de dénivelé) et du Rocher (29km et 1100m de dénivelé), pour la marche nordique (10km) ou pour les courses enfants (distances en fonction des âges).

Conclusion de la soirée avec un concert

Grand parcours de 28 km dans le massif du rocher de Mutzig avec 1100 m de dénivelé positif

