Trail de La Grand’Ville Château de la Grand’ville Bringolo, dimanche 14 avril 2024.

Le château de La Grand’Ville accueille pour sa 5ème édition, Le Trail de La Grand’Ville, trail organisé dans un but caritatif.

A partir de 09h30, Aventure Trail de 20km, à 09h45, Découverte Trail de 10km puis à 09h50, marche de 7 ou 10km.

A 12h00, Kinder Trail pour les 6/8 ans et les 9/10 ans de 300 et 600m. Différents tarifs en fonction des activités, inscription sur klikego.fr et Kinder Trail sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:30:00

fin : 2024-04-14

Bringolo 22170 Côtes-d’Armor Bretagne teamdelagrandville@gmail.com

