Bouches-du-Rhône Deux parcours 100 % collines sont proposés pour la 10e édition du trail de la font de mai.

« Le trail de la Croix du Garlaban » 24 kms – 1400 D+ (départ 8h30)

« Le trail du Bec Cornu » 10 kms – 450 D+ (départ 9h30) Le trail de la font de mai va offrir aux amateurs de collines provençales deux parcours sportifs dans ce site emblématique sur les hauteurs d’Aubagne. +33 6 75 68 86 67 https://www.letraildelafontdemai.fr/ Entrée du Parc de la Font de mai Chemin de Font de Mai Aubagne

