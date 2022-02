Trail de la font de mai : 9e édition Aubagne, 1 mai 2022, Aubagne.

Trail de la font de mai : 9e édition Route de Font de Mai Départ de la course Domaine de Font de Mai Aubagne

2022-05-01 – 2022-05-01 Route de Font de Mai Départ de la course Domaine de Font de Mai

Aubagne Bouches-du-Rhône Aubagne

Deux parcours 100 % collines sont proposés pour cette 9e édition

Parcours techniques au cœur des vallons profonds et de la garrigue.

Jusqu’au point culminant du Garlaban et le panorama à 360° sur la région.

« Le trail du Bec Cornu » 10 kms – 450 D+

« Le trail de la Croix du Garlaban » 24 kms – 1400 D+

Les services : Parking, sanitaires, vestiaires et dépôt sac surveillé

Trail dans le massif de Garlaban

amc.aubagne@gmail.com +33 6 75 68 86 67 https://www.letraildelafontdemai.fr/

