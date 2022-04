Trail de la Flora 2022 Saint-Alban Saint-Alban Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Alban

Trail de la Flora 2022 Saint-Alban, 2 juillet 2022, Saint-Alban. Trail de la Flora 2022 Rue de la Croix de la Mission Complexe sportif Saint-Alban

2022-07-02 – 2022-07-02 Rue de la Croix de la Mission Complexe sportif

Saint-Alban Côtes d’Armor Cette 5e édition du Trail de la Flora vous propose des courses pour petits et grands : 3 Circuits – départ à partir de 15h

10 km : tous trailers nés en 2006 ou avant, (découverte du Trail 200 m de dénivelé+)

20 km : tous trailers nés en 2004 ou avant, (découverte d’un parcours qui vous emmènera entre terre et mer, 450 m de dénivelé+)

30 km : tous trailers nés en 2002 ou avant, (pour les sportifs confirmés à la recherche d’un circuit technique par endroit dans un cadre magnifique ! 680 m de dénivelé+ , Barrière horaire à 19h00) 3 Courses Enfants

400 m : enfants nés en 2015, 2016

800 m : enfants nés en 2013, 2014

1000 m : enfants nés en 2011, 2012 Nombre de participants limité à 500 ! Le Trail de la Flora se déroule le même jour et sur le même site que la kermesse de l’école Saint-Guillaume.

Profitez de ces animations autour de l’événement tout au long de la journée. 14h-19h : garderie et activités pour les enfants

19h30 : repas et concert sur place Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école St GUILLAUME. +33 6 16 83 37 47 Cette 5e édition du Trail de la Flora vous propose des courses pour petits et grands : 3 Circuits – départ à partir de 15h

10 km : tous trailers nés en 2006 ou avant, (découverte du Trail 200 m de dénivelé+)

20 km : tous trailers nés en 2004 ou avant, (découverte d’un parcours qui vous emmènera entre terre et mer, 450 m de dénivelé+)

30 km : tous trailers nés en 2002 ou avant, (pour les sportifs confirmés à la recherche d’un circuit technique par endroit dans un cadre magnifique ! 680 m de dénivelé+ , Barrière horaire à 19h00) 3 Courses Enfants

400 m : enfants nés en 2015, 2016

800 m : enfants nés en 2013, 2014

1000 m : enfants nés en 2011, 2012 Nombre de participants limité à 500 ! Le Trail de la Flora se déroule le même jour et sur le même site que la kermesse de l’école Saint-Guillaume.

Profitez de ces animations autour de l’événement tout au long de la journée. 14h-19h : garderie et activités pour les enfants

19h30 : repas et concert sur place Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école St GUILLAUME. Rue de la Croix de la Mission Complexe sportif Saint-Alban

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Alban Autres Lieu Saint-Alban Adresse Rue de la Croix de la Mission Complexe sportif Ville Saint-Alban lieuville Rue de la Croix de la Mission Complexe sportif Saint-Alban Departement Côtes d'Armor

Saint-Alban Saint-Alban Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-alban/

Trail de la Flora 2022 Saint-Alban 2022-07-02 was last modified: by Trail de la Flora 2022 Saint-Alban Saint-Alban 2 juillet 2022 Côtes-d’Armor Saint-Alban

Saint-Alban Côtes d'Armor