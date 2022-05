Trail de la Devèze Lapanouse-de-Cernon, 19 juin 2022, Lapanouse-de-Cernon.

Trail de la Devèze Lapanouse-de-Cernon

2022-06-19 – 2022-06-19

Lapanouse-de-Cernon Aveyron Lapanouse-de-Cernon

Dans le cadre préservé du Pays du Larzac et du Parc Naturel Régional des Grands Causses, entre buissières, monolithes et grotte naturelle, venez participer au Trail de la Devèze. Deux distances au choix, 20 km pour 700 m de dénivelé ou 11 km pour 420 m de dénivelé.

Également au programme: randonnée libre ou accompagnée, de 5 ou 11 km et et une randonnée naturaliste commentée (flore).

Un cadeau est offert aux coureurs ainsi qu’ne récompense aux premiers de chaque catégorie des 11 et 20 Kms.

Les départs et arrivées se font à la salle de la Jasse de Lapanouse de Cernon.

Horaires

7h30 : Accueil des participants (café et fouace offerts) – Inscriptions – Retrait des dossards

8h30 : Départ du trail de 20km

9h00 : Départ du trail de 11km

9h05 : Départ randonnées

Repas sur inscription jusqu’au 11 juin (places limitées à 250 personnes)

La course nature Larzac Vallée devient” Trail de la Devèze”.

OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES

Lapanouse-de-Cernon

