Trail de La Colombe La Colombe, dimanche 14 avril 2024.

Organisé par le comité des fêtes de La Colombe. Trail et marche de 10,5km ou 6km à La Colombe. Départ de la marche à 9h30 et 10h pour la course. Inscription dès 9h. Tarif 8 euros. Rotisserie et buvette sur place.

Infos et inscriptions https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-la-colombe/evenements/trail-2024

Début : 2024-04-14 09:00:00

fin : 2024-04-14

La Colombe 50800 Manche Normandie

