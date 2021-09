Montréal Montréal Aude, Montreal TRAIL DE LA COLLEGIALE Montréal Montréal Catégories d’évènement: Aude

Montréal Aude Montréal On vous attend pour une matinée conviviale , pas de chronométrage, pas de classement, mais le balisage et les ravitaillements seront seront là et bien sûr l’apéro vous sera offert pour clôturer cette édition 2021.

Pass sanitaire obligatoire et port du masque en intérieur. Tous les départs seront donnés devant la salle polyvalente de Montréal. * 10 H : Trail 12 km * 9 H : Randonnée 12 km +33 6 87 56 98 27 https://www.facebook.com/traildelacollegiale dernière mise à jour : 2021-09-15 par A.D.T. de l’Aude / OTI Au Coeur des Collines Cathares

