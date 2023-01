TRAIL DE LA CLAMOUSE Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Dans le cadre du Challenge des 4 « Trails Communauté de communes Vallée de l’Hérault 2023 » :

venez participer au Trail de la Clamouse, 2 courses

La « Terre des légendes : 13 km

La « Joncas » : 24 km

Après le départ de la place du village, vous emprunterez le mythique pont du Diable, aujourd’hui classé au patrimoine mondial par l’UNESCO, le trail s’enfoncera dans les paysages souterrains et féeriques de la Grotte de Clamouse internationalement connue pour la richesse de ses concrétions., avant de partir à l’assaut des collines. Restauration sur place avec repas sur réservation. Dans le cadre du Challenge des 4 « Trails Communauté de Communes Vallée de l’Hérault 2023 », venez participer au Trail de la Clamouse, deux courses sont proposées, La « Terre des légendes », 13 km et la « Joncas », 24 km. Serre Kelly

