Trail de la Cité de Pierres à Montpellier le Vieux 2022 Millau Millau MillauMillau Catégories d’évènement: Aveyron

Millau

Trail de la Cité de Pierres à Montpellier le Vieux 2022 Millau Millau, 26 mars 2022, MillauMillau. Trail de la Cité de Pierres à Montpellier le Vieux 2022 Millau Millau

2022-03-26 – 2022-03-27

Millau Aveyron Aveyron Millau « Explorée en 1884 par Edouard Alfred MARTEL, père de la spéléologie française, La Cité de Pierres est une ville imaginaire dessinée par la nature. Située sur la Causse Noir, à 15 km de Millau, le temps d’un week-end, venez en mode trail ou rando, seul, entre amis ou en famille, revivre l’aventure MARTEL. Ce trail culturel et sportif emprunte le sentier historique de la découverte de ce lieu extraordinaire. 2022 :

Trail 31 km

Trail 16 km

Duo nocturne 10 km

Explo’rando 10 km

Trail enfant Le trail de La Cité de Pierres est imaginé pour tous, petits et grands sur des parcours entre 3km et 29 km; une expérience inédite au coeur du Parc naturel régional des Grands Causses. » « Explorée en 1884 par Edouard Alfred MARTEL, père de la spéléologie française, La Cité de Pierres est une ville imaginaire dessinée par la nature. Située sur la Causse Noir, à 15 km de Millau, le temps d’un week-end, venez en mode trail ou rando, seul, entre amis ou en famille, revivre l’aventure MARTEL. Ce trail culturel et sportif emprunte le sentier historique de la découverte de ce lieu extraordinaire. 2022 :

Trail 31 km

Trail 16 km

Duo nocturne 10 km

Explo’rando 10 km

Trail enfant Ecole du Trail

Millau Millau

dernière mise à jour : 2022-01-10 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Millau Autres Lieu Millau Millau Adresse Ville MillauMillau lieuville Millau Millau Departement Aveyron

Millau Millau MillauMillau Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millaumillau/

Trail de la Cité de Pierres à Montpellier le Vieux 2022 Millau Millau 2022-03-26 was last modified: by Trail de la Cité de Pierres à Montpellier le Vieux 2022 Millau Millau Millau Millau 26 mars 2022 Aveyron Millau

MillauMillau Aveyron