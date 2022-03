Trail de la Braunhie Caniac-du-Causse Caniac-du-Causse Catégories d’évènement: Caniac-du-Causse

Lot

Trail de la Braunhie Caniac-du-Causse, 17 avril 2022, Caniac-du-Causse. Trail de la Braunhie Caniac-du-Causse

2022-04-17 09:30:00 09:30:00 – 2022-04-17 18:30:00 18:30:00

Caniac-du-Causse Lot Un parcours de 14km est proposé au départ du village. le Dénivelé est de +300 mètres. L’Association Chez Namphaise propose une épreuve de course à pied dans la Braunhie, espace naturel emblématique du Département du Lot. trail.braunhie.caniac@orange.fr +33 6 12 58 25 82 Un parcours de 14km est proposé au départ du village. le Dénivelé est de +300 mètres. Trail de la Braunhie

Caniac-du-Causse

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Caniac-du-Causse, Lot Autres Lieu Caniac-du-Causse Adresse Ville Caniac-du-Causse lieuville Caniac-du-Causse Departement Lot

Caniac-du-Causse Caniac-du-Causse Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caniac-du-causse/

Trail de la Braunhie Caniac-du-Causse 2022-04-17 was last modified: by Trail de la Braunhie Caniac-du-Causse Caniac-du-Causse 17 avril 2022 Caniac-du-Causse Lot

Caniac-du-Causse Lot