TRAIL DE LA BEHOLLE 2021-09-04 09:30:00 09:30:00 – 2021-09-04 15:00:00 15:00:00

Trail de la Beholle :

4 circuits chronométrés sur les sites historiques de la Bataille de Verdun

8 / 15 / 25 / 35 km au départ de l’aérodrome du Rozelier

Renseignement et inscriptions sur notre site et Protiming vttsaintsymphorien@gmail.com +33 6 38 32 16 91 http://www.lesloupsdebelrupt.fr/ Trail de la Beholle dernière mise à jour : 2021-07-28 par OT VAL DE MEUSE – VOIE SACREE

