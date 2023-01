Trail de la Baie du Kernic Plouescat Plouescat Catégories d’Évènement: Finistère

2023-10-01

Finistère 12 ème édition du Trail de la Baie du Kernic. Toutes les infos sur notre page Facebook. sport@plouescat.fr +33 6 61 65 60 17 http://www.facebook.com/Trail-de-la-baie-du-Kernic-123935030988420 Plouescat

