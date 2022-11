Trail de Guerlédan Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Catégories d’évènement: Bon Repos sur Blavet

Ctes-d'Armor

Trail de Guerlédan Bon Repos sur Blavet, 27 mai 2023, Bon Repos sur Blavet. Trail de Guerlédan

Bon Repos Bon Repos sur Blavet Ctes-d’Armor

2023-05-27 08:00:00 – 2023-05-28 18:00:00 Bon Repos sur Blavet

Ctes-d’Armor Les 27 et 28 mai 2023 Chaque année, le Trail de Guerlédan regroupe des centaines de coureurs venant de toute la France, avec plusieurs circuits autour du lac de Guerlédan. Lors de ce week-end de nombreuses activités vous seront proposées pour vous et votre famille: Visite de l’abbaye, escalade, kayak, trampoline, pêche, BMX… http://www.traildeguerledan.com/ Bon Repos sur Blavet

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bon Repos sur Blavet, Ctes-d'Armor Autres Lieu Bon Repos sur Blavet Adresse Bon Repos Bon Repos sur Blavet Ctes-d'Armor Ville Bon Repos sur Blavet lieuville Bon Repos sur Blavet Departement Ctes-d'Armor

Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bon-repos-sur-blavet/

Trail de Guerlédan Bon Repos sur Blavet 2023-05-27 was last modified: by Trail de Guerlédan Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet 27 mai 2023 Bon Repos Bon Repos sur Blavet Ctes-d'Armor Bon Repos sur Blavet Ctes-d'Armor

Bon Repos sur Blavet Ctes-d'Armor