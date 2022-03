Trail de Grand’Ville Bringolo Bringolo Catégories d’évènement: Bringolo

Bringolo Côtes d’Armor Bringolo Après 2 ans d’annulation, l’association Team de la Grand’Ville organise son trail au profit de Tiago, un petit garçon atteint d’une amyotrophie spinale de type 3.

La team de la Grand’Ville propose deux courses, une randonnée et un kinder trail.

– Trail 19 km : départ 9h30 (inscriptions sur klikego.com uniquement),

– Trail 10 km : départ 10h (inscriptions sur klikego.com uniquement),

– Randonnée pédestre : 8 km (inscriptions sur place),

– Kinder trail à 11h30 (gratuit sans inscription). Départ et arrivée au château de la Grand’Ville de Bringolo

Récompenses pour les 3 premiers masculin / féminin des 10 et 19 km.

