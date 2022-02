TRAIL DE FONTFROIDE Narbonne, 12 mars 2022, Narbonne.

TRAIL DE FONTFROIDE Narbonne

2022-03-12 – 2022-03-13

Narbonne Aude

La prochaine édition du Trail de Fontfroide aura lieu le Samedi 12 et Dimanche 13 Mars 2022, sur les terres des Corbières, au départ de l’Abbaye de Fontfroide.

Au fil des ans, le Trail de Fontfroide est devenu une des courses à pied phare d’Occitanie.

500 concurrents étaient au départ en 2015, quatre ans plus tard, 1500 franchirent la ligne d’arrivée. Entretemps, un nouvel élan avait été apporté à l’épreuve en 2019 avec une organisation au départ du site prestigieux de l’abbaye de Fontfroide, nichée au cœur du Massif du même nom.

Et c’est tout logiquement que le Trail de Fontfroide s’inscrit depuis plusieurs années dans une démarche éco-responsable de mise en valeur, de protection et de sensibilisation de ce patrimoine naturel. Des actions mises en place pendant les courses qui en 2019 ont permis au club support l’ACNM de recevoir le certificat d’adhésion à la Charte Natura 2000 du site Corbières Orientales.

Le Trail de Fontfroide proposera sur la journée de Dimanche 13 Mars, 2 courses labellisées et qualificatives pour les Championnats de France de Trail à Salers.

Le 34 km – 1300m D+, épreuve phare avec son label National, sera une des dernières chances de qualification aux France Trail Court sur une course dans le Sud de la France. Autre label, un Régional cette fois-ci, pour le Trail des Cisterciens (55 km – 2000m D+), la nouvelle course, épreuve qualificative pour les Championnats de France Trail Long.

Deux autres courses démarreront ce week-end sportif le Samedi 12 Mars après-midi avec un 9 km et un 14 km.

traildefontfroide@gmail.com +33 6 13 54 69 02

dernière mise à jour : 2022-02-01 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11