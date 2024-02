TRAIL DE DABO Dabo, dimanche 2 juin 2024.

TRAIL DE DABO Dabo Moselle

Dimanche

Venez découvrir les multiples facettes du comté de Dabo nos forêts et nos montagnes, en passant par des sites remarquables et historiques le Rocher des Corbeaux, les Geisterfelsen, le Heidenschloss, la Koeppenmuhl, le Hochkopf, les Herrenfels, le Jaegerhof, le Salzleckkopf, la Croix du Loup, l’Eichelkopf, le Backofenfels, la montée du Rocher de Dabo et le Hopstein jusqu’au calvaire. Des parcours somptueux et des points de vues extraordinaires

en traversant des forêts d’épicéas, de hêtres et de charmes avec toutes les senteurs de la nature.

« Véritables Trails » et « Courses Natures », vous serez surpris par la beauté des paysages, chemins et sentiers empruntés.

Plusieurs courses vous sont proposées Trail des Roches (33km 600m d+) / Trail de la Zorn (17km 600m d+) / Trail du Fuchs (9km 310m d+).

Vous pourrez également participer à la marche nordique de 9km ou aux 2 trails proposés pour les enfants.

Ouverture des inscriptions le 1er mars 2024.Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 08:30:00

fin : 2024-06-02

Espace Léon IX

Dabo 57850 Moselle Grand Est traildedabo@gmail.com

L’événement TRAIL DE DABO Dabo a été mis à jour le 2024-02-23 par OT PAYS DE PHALSBOURG