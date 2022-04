TRAIL DE DABO Dabo, 26 juin 2022, Dabo.

Présentation du Trail de Dabo 2022 – XIIe édition

La Team FZ (Foulées de la Zorn – Association Patrimoine Paysages et Loisirs APPL) a le plaisir de vous présenter son Trail 2022.

La Team FZ (@Team Foulée de la Zorn) est basée à Dabo (57) et a été fondée en 2010 par Patrick GRANDCOLAS. La présidence a été renouvelée et Anne-Cécile TRIBOUT a été élue en 2020.

Nous pratiquons principalement des sports de plein air comme, évidemment, le trail sous toutes ses formes (court, long, ultra), le Canicross, le VTT, la marche rapide, le Run&Bike, le triathlon, le semi et le marathon ainsi qu’une séance de cardio-fitness par mois.

Nos valeurs sont les suivantes : convivialité, découverte, bonne humeur et nature.

Notre slogan : “Suivez votre vraie nature” (2022)

Enfin, la Team FZ (voir page FaceBook dédiée @Team Foulée de la Zorn) organise des sorties tous les mercredis soir et dimanche matin.

Le Trail de Dabo sera organisé le dimanche 26 juin 2022 et nous vous indiquerons ici quelques informations :

– un e-Book sera envoyé aux coureurs avant la compétition et détaillera toutes les informations nécessaires : parcours, parking, points d’eau et sanitaires, règles de sécurités, “bons plans” et avantages commerciaux de la région, démarche éco-responsable en faveur du développement durable et en particulier les possibilités de covoiturage, etc.

– un don de 1 € par coureur sera versé au @Club Vosgien de Dabo qui œuvre avec passion à l’entretien des sentiers de randonnée que vous emprunterez.

– les inscriptions seront ouvertes en avril 2022

Venez découvrir la richesse du comté de Dabo, de ses commerces et restaurants et pourquoi pas passer un week-end et en profiter également pour une sortie inoubliable en VTT.

Au nom de l’ensemble de nos partenaires et sponsors sans qui rien ne serait possible et en particulier le Crédit Mutuel de Lutzelbourg-Dabo (Banque – Assurance), Cora Sarrebourg (Commerce) et Dénivelé+ à Saverne (Sports outdoor), nous vous souhaitons une saison riche de challenges sportifs !

traildedabo@gmail.com http://www.traildedabo.com/

