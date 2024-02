Trail de Consolation Val de Consolation Consolation-Maisonnettes, samedi 14 septembre 2024.

Trail de Consolation Val de Consolation Consolation-Maisonnettes Doubs

Le Trail de Consolation, du nom de son majestueux cirque, vous fera découvrir des paysages et des sentiers uniques. Le départ et l’arrivée de l’ancien monastère offrent un cadre atypique pour une compétition sportive.

Pour cette 4e édition, une grande nouveauté, la création d’un parcours de 40km/2000D+ au départ de Pierrefontaine-les-Varans.

Retrouvez également un parcours de 23km/1400D+, un de 10km/650D+ ainsi que des courses enfants.

Vous profiterez des plus beaux belvédères du secteur et découvrirez toute la partie haute de la vallée du Dessoubre et de la Rêverotte. Avec plus de 80% des parcours sur des singles, vous ferez un retour aux sources de la discipline. Vous aurez peut-être la chance de profiter d’autres sources, celles du Lançot ainsi que celle du Dessoubre.

L’ancien monastère vous ouvre ses portes pour passer une nuit dans un cadre chaleureux la veille de votre course.

Hébergement et restauration sur place. Toutes les informations sur le site internet Trail de Consolation et sur les réseaux sociaux du Val de Consolation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14

fin : 2024-09-15

Val de Consolation 1 chemin des Tuffes

Consolation-Maisonnettes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Trail de Consolation Consolation-Maisonnettes a été mis à jour le 2024-02-09 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS