Samedi : Courses enfants

Marche gourmande (chef étoilé Julien Machet)

Trails hameaux 10km 500m D+



Dimanche :

Trail des Crêtes du Mont Jovet 32km 2150m D+

Maratrail du Mont Jovet 41km 2750m D+

Trail des Bois 20 km 1400m D+ (Nouveau) s.bonnet@siboconseil.com +33 6 95 13 10 67 http://trailbozel.com/ Bozel

