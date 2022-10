Trail de Bois Meur Saint-Péver Saint-Péver Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Saint-Péver

Trail de Bois Meur Saint-Péver, 30 octobre 2022, Saint-Péver. Trail de Bois Meur

Route de Pont Clet Stade de foot Saint-Péver Ctes-d’Armor Stade de foot Route de Pont Clet

2022-10-30 09:30:00 – 2022-10-30 13:00:00

Stade de foot Route de Pont Clet

Saint-Péver

Ctes-d’Armor Un Sourire Dans Les Baskets est une association à but caritatif pour l’association Contr’Atax. Elle organise son premier trail au Bois Meur de St Pever. Course de 8 km : départ à 10h30 ; course de 14 km : départ à 10h. Galettes saucisses et boissons offertes à l’arrivée pour les participants. Inscriptions en ligne sur klikego ou possibilité sur place le jour-même. Retrait des dossards au terrain de football à partir 8h30. http://www.helloasso.com/associations/contratax Stade de foot Route de Pont Clet Saint-Péver

dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Saint-Péver Autres Lieu Saint-Péver Adresse Saint-Péver Ctes-d'Armor Stade de foot Route de Pont Clet Ville Saint-Péver lieuville Stade de foot Route de Pont Clet Saint-Péver Departement Ctes-d'Armor

Trail de Bois Meur Saint-Péver 2022-10-30 was last modified: by Trail de Bois Meur Saint-Péver Saint-Péver 30 octobre 2022 Ctes-d'Armor Route de Pont Clet Stade de foot Saint-Péver Ctes-d'Armor Saint-Péver

Saint-Péver Ctes-d'Armor