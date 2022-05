Trail d’Avaugour – Un Dimanche en Forêt Saint-Péver Saint-Péver Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Péver

Trail d’Avaugour – Un Dimanche en Forêt Saint-Péver, 12 juin 2022, Saint-Péver. Trail d’Avaugour – Un Dimanche en Forêt Saint-Péver

2022-06-12 – 2022-06-12

Saint-Péver Côtes d’Armor Saint-Péver Le club omnisport de Lanrodec a le plaisir de vous annoncer l’organisation du premier trail d’Avaugour-Bois Meur dans le cadre de l’événement Un Dimanche en Forêt.

Départ du trail à 10h : course nature de 12 km sans chrono, juste pour le plaisir. Kinder trail à 10h30 avec 2 catégories pour les enfants nés en 2011-2012 et 2013-2014.

Les inscriptions se font sur le site Kiklego uniquement. Places limitées à 200 participants. orgatrail.avaugour@gmx.fr +33 6 88 53 22 96 Le club omnisport de Lanrodec a le plaisir de vous annoncer l’organisation du premier trail d’Avaugour-Bois Meur dans le cadre de l’événement Un Dimanche en Forêt.

Départ du trail à 10h : course nature de 12 km sans chrono, juste pour le plaisir. Kinder trail à 10h30 avec 2 catégories pour les enfants nés en 2011-2012 et 2013-2014.

Les inscriptions se font sur le site Kiklego uniquement. Places limitées à 200 participants. Saint-Péver

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Péver Autres Lieu Saint-Péver Adresse Ville Saint-Péver lieuville Saint-Péver Departement Côtes d’Armor

Saint-Péver Saint-Péver Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pever/

Trail d’Avaugour – Un Dimanche en Forêt Saint-Péver 2022-06-12 was last modified: by Trail d’Avaugour – Un Dimanche en Forêt Saint-Péver Saint-Péver 12 juin 2022 Côtes-d’Armor Saint-Péver

Saint-Péver Côtes d’Armor