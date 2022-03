TRAIL – COURSE DE MONTAGNE Walscheid Walscheid Catégories d’évènement: Moselle

Walscheid Moselle Walscheid Trail – course de montagne, samedi 11 juin 2022 à Walscheid. Départ/arrivée au plan d’eau. TdW 21km : départ 17h30. TdH 11km : départ 18h00. Course enfant : départ 16h45. Marche éco-responsable : départ 18h10. Buvette et petite restauration sur place. traildewalscheid@gmail.com http://www.performance67.com/ Walscheid

