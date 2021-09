Langueux Langueux Côtes-d'Armor, Langueux Trail Corrida Nature – 30e Corrida de Langueux Langueux Langueux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Langueux

Trail Corrida Nature – 30e Corrida de Langueux Langueux, 3 septembre 2021, Langueux. Trail Corrida Nature – 30e Corrida de Langueux 2021-09-03 – 2021-09-03 Rue de rennes Hotel de ville

Langueux Côtes d’Armor Langueux Envie de découvrir la Corrida Nature et la Vallée du Douvenant ?

Participez à la nouveauté de cette 30ème édition de la Corrida de Langueux. Deux trails : un 13km et un 20km empruntant les sentiers langueusiens du majestueux fond de Baie de Saint-Brieuc. info@corrida-langueux.com http://www.corridadelangueux.com/ Envie de découvrir la Corrida Nature et la Vallée du Douvenant ?

Participez à la nouveauté de cette 30ème édition de la Corrida de Langueux. Deux trails : un 13km et un 20km empruntant les sentiers langueusiens du majestueux fond de Baie de Saint-Brieuc. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Langueux Autres Lieu Langueux Adresse Rue de rennes Hotel de ville Ville Langueux lieuville 48.49438#-2.71447