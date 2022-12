Trail blanc du Gaschney Muhlbach-sur-Munster Muhlbach-sur-Munster Muhlbach-sur-Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Muhlbach-sur-Munster EUR L’idée est venue d’un groupe de passionnés… Et voila qu’avec de l’ambition et beaucoup de soutien, l’idée devient réalité !!!! Une course est proposées : 16 Kms avec 590 D+ Informations pratiques :

Materiel obligatoire : Lampe frontale, réserve d’eau, 1 barre énergétique, un téléphone portable avec secours près-enregistrés, sifflet, vêtements chauds. Short interdit en dessous De 0°C (une couverture de survie n’est jamais de trop) . Interruption de la course : En cas de mauvaises conditions météorologiques et pour des raisons de sécurité, le comité d’organisation se réserve le droit d’arrêter l’épreuve en cours et/ou de modifier le parcours et/ou de modifier les barrières hors délai et/ou la porte horaire. Par ailleurs, l’organisation se réserve le droit d’annuler la manifestation totalement ou partiellement en cas de force majeure, de catastrophe naturelle (intempéries,…), de décision administrative, ou de survenance d’un évènement susceptible de nuire à la sécurité des coureurs. Le remboursement des dossards (et/ou proposition de report) sera laissé à la libre appréciation de l’organisateur, selon les circonstances. Deux boucles de 9 et 18 km à défier avec 300 m et 600m de dénivelé positif. Soirée après ski autrichien avec musique et restauration. +33 6 38 93 48 91 Muhlbach-sur-Munster

