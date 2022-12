TRAIL BLANC DES VOSGES Saint-Maurice-sur-Moselle, 28 janvier 2023, Saint-Maurice-sur-Moselle Saint-Maurice-sur-Moselle.

2023-01-28 – 2023-01-29

Un vrai Trail Blanc dans la station de Rouge Gazon au cœur des Hautes Vosges les samedi 28 et dimanche 29 Janvier 2023. Domaine nordique exclusivement réservé aux trails! 90% des parcours damés pour faciliter la progression, des chemins et sentiers de raquettes et pour pimenter le tout, une belle descente sur la piste rouge de ski alpin. 3 courses auront lieu au cours du week-end : une course de 7km le samedi à 14h, une course nocturne de 5km le samedi à 18h30 et une course de 18km le dimanche à 11h. Toutes les informations et inscriptions sur le site : http://www.courirsurdeslegendes.fr/trail-blanc-vosges/

info@rouge-gazon.fr +33 3 29 25 12 80 http://www.rouge-gazon.fr/

Courir sur des légendes

