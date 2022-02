TRAIL Beaufay, 4 septembre 2022, Beaufay.

TRAIL Beaufay

2022-09-04 – 2022-09-04

Beaufay Sarthe

Le Beaufay Trail, est né en 2016 d’une volonté d’organiser un évènement sportif ouvert à tous dans le but de rassembler un maximum de participants. Ayant à disposition de magnifiques sentiers agréables pour la course à pied, nous avons pris la décision de lancer ce projet afin de faire découvrir à nos participants, un cadre agréable.

Les départs et arrivées se dérouleront sur le site « Des douves » au cœur du village, permettant d’intégrer cet évènement au cœur de notre village de Beaufay.

Une partie des bénéfices sera reversée à l’œuvre des Pupilles, association nationale qui œuvre au quotidien pour le soutien matériel et moral aux Orphelins et familles des Sapeurs-Pompiers décédés en service commandé.

communication.beaufaytrail@gmail.com

