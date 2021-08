Arengosse Arengosse Arengosse, Landes Trail Arengossais n°3 Arengosse Arengosse Catégories d’évènement: Arengosse

Arengosse Landes Arengosse 3 EUR Départs à 17h30:

7km (6€) ou 15km (12€)

Trails des Pitchouns : marche 7km (3€)

Trail limité à 250 coureurs

Buvette et restauration sur place ou à emporter

Infos et inscriptions sur sochrono.fr

