2023-05-18 – 2023-05-21

EUR Soutenu par la Collectivité européenne d’Alsace et la Région Grand Est, le Trail Alsace Grand Est by UTMB, un nouvel événement en France, se déroulera sur les 2 départements alsaciens du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Organisé selon les plus hauts standards UTMB, cet événement proposera aux coureurs locaux de tous niveaux ainsi qu’aux coureurs internationaux désireux de découvrir la région de vivre un voyage unique à travers le temps, les châteaux forts et les vignes, et de débuter leur quête vers les UTMB World Series Finals.

Avec 4 courses au programme, de 34 km à 165 km, tous les coureurs pourront se lancer dans une épopée chevaleresque à travers le massif vosgien, explorer châteaux forts et villages pittoresques par des chemins où la nature est à la fois sauvage et préservée avant de terminer leur aventure sur les remparts d’Obernai, qui fait partie des « Plus beaux détours de France ». Retrouvez plus d’informations ICI

+33 3 88 95 64 13

