Bouches-du-Rhône Course nature et véritables parcours de trail au cœur du massif des Alpilles avec de superbes vues sur le Ventoux, le Luberon et la plaine de la Crau



4 parcours :

• Maratrail Meltonic à 8h – 42 km – 2300 D+

• Trail de Glanum à 8h – 30 km – 1200 D+

• Trail du Lac à 8h30 – 15 km – 650 D+

• Alpillette (course et rando) à 9h – 10 km – 250 D+ Trail Alpilles Glanum, le dimanche 26 février 2023 ! https://kms.fr/v5/public/courses Saint-Rémy-de-Provence

