Vendredi 1er avril 2022 de 9h à 12h, le club de trail villeneuvois “MTNV” soutenu par l’association APC propose une course à travers les jardins partagés de Chantepleure, Allée de la Frange, Carrière Mastaing, Caréo, La Maif, rue du Progrès, Alvarado. L’idée est de tester un parcours dans la ville avec les coureurs du club autour du thème de la ville nature et nourricière. Vers 12h – Auberge espagnole dans la pelouse à proximité du Château de Flers Lieu : départ du Château de Flers Infos : [https://www.mtnvclub.fr/](https://www.mtnvclub.fr/) Vendredi 1er avril 2022 de 9h à 12h, le club de trail villeneuvois “MTNV” soutenu par l’association APC propose une course à travers les jardins partagés de la ville. Château de Flers Chemin du chat botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

