Trail À l’Assaut du Tallagard Chemin du Talagard Salon-de-Provence, dimanche 3 mars 2024.

Enfilez vos baskets et inscrivez-vous dès maintenant pour la troisième édition de notre Trail « À l’Assaut du Talagard » !

Heure de départ 9h30 pour le départ du 15 km 9h40 pour le départ du 7,5 km 9h45 pour les marcheurs du 7,5 km



Nous sommes impatients de vous retrouver au point de départ et d’arrivée situé au centre aéré de Salon-de-Provence.



Pour vous inscrire et obtenir de plus amples informations sur les détails de la course, rendez-vous sur le site de Sports’N Connect :

https://www.sportsnconnect.com/…/l-assaut-du-talagard



Nous avons hâte de vous voir franchir la ligne d’arrivée ! 10 10 EUR.

Chemin du Talagard Centre aéré de la BASTIDE HAUTE

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

