Trai et randonnée des fours à chaux de Montjean-sur-Loire Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire, dimanche 9 juin 2024.

Trai et randonnée des fours à chaux de Montjean-sur-Loire Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

7ème édition du Trail des Fours à Chaux à Montjean-sur-Loire à 30min d’Angers.

Cette course nature à parcourir à pied et en style libre propose 3 parcours ouverts aux individuels

-pour le 9 km hommes et femmes nés en 2008 et avant

-pour le 17 km hommes et femmes nés en 2006 et avant

-pour le 28 Km hommes et femmes nés en 2006 et avant

Venez découvrir des lieux habituellement fermés au public, des vues inédites et des paysages splendides.

Courses limitées à 800 participants sur l’ensemble des 3 courses. Pour chaque inscription 1€ sera reversé à une association, cette année, c’est l’association PAS A

PAS 49 qui sera mise à l’honneur.

En parallèle, retrouvez la 3eme édition de la randonnée des Fours à chaux avec un départ de 8h à 10h.

Au programme 3 distances

-9km

-13km

-18km

L’inscription comprend un café de départ, un ravitaillement sur tous les parcours, un apéro charcut’ à l’arrivée.

Restauration proposée sur place avec des food-trucks.

Interdit aux chiens. 6.5 6.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 08:00:00

fin : 2024-06-09

Montjean-sur-Loire Complexe sportif

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire tanguybazante@yahoo.fr

L’événement Trai et randonnée des fours à chaux de Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2024-03-29 par eSPRIT Pays de la Loire