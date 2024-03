TRAGEDIE WAREHOUSE Nantes, samedi 30 mars 2024.

Le samedi 30 mars, Tragédie débarque au Warehouse pour la nouvelle édition de la Kitsch ! We Are Kitsch, c’est un peu le retour aux sources… les soirées Salle des fêtes avec tonton Christophe et les vieux tubes du grenier. La madeleine de Proust de beaucoup d’entre nous… Nouvelle scénographie !Déco XXXXXLConfettis & Co2Karaoké géant No Limit dans le kitsch !—TragédieTragédie, c’est le crew nantais formé en 1998. Avec une inspiration tout droit venu du RnB américain, leur premier album avec le tube Hey Oh ! a marqué toute une génération. À tel point qu’ils s’invitent encore dans les playlists Plaisir Coupable d’un bon nombre d’entre vous.D’ailleurs, on a l’info pour vous faire briller en société le tube Hey Oh ! est basé sur un sample de Family Affair de Mary J.Blige. Nous vous rappelons qu’un Showcase dure entre 30 et 45 min suivant le choix de l’artiste, et se déroule pendant la soirée. Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 23:55

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44