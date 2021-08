Paris Librairie des Editeurs associés île de France, Paris Tragédie irakienne Librairie des Editeurs associés Paris Catégories d’évènement: île de France

Tragédie irakienne Librairie des Editeurs associés, 14 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 14 septembre 2021

de 20h à 22h

gratuit

Lecture musicale du premier roman de la photojournaliste Emilienne Malfatto, Que sur toi se lamente le Tigre, paru aux éditions Elyzad Récit familial polyphonique d’une force singulière, à la langue puissante, qui prend sa source en terre mésopotamienne, Que sur toi se lamente le Tigre d’Emilienne Malfatto, s’est vu décerner le Prix Goncourt du Premier roman en 2021. Les comédiens Anna Jacob et Victor Garreau interpréteront une lecture d’extraits accompagnée par le percussionniste Laurent Guénin.

La lecture sera suivie d’un temps d’échange avec Emilienne Malfatto (sous réserve). LE LIVRE

Dans l’Irak rural d’aujourd’hui, sur les rives du Tigre, une jeune fille franchit l’interdit absolu : hors mariage, une relation amoureuse, comme un élan de vie. Le garçon meurt sous les bombes, la jeune fille est enceinte : son destin est scellé. Alors que la mécanique implacable s’ébranle, les membres de la famille se déploient en une ronde d’ombres muettes sous le regard tutélaire de Gilgamesh, héros mésopotamien. Inspirée par les réalités complexes de l’Irak, Emilienne Malfatto nous fait pénétrer avec subtilité dans une société fermée, régentée par l’autorité masculine et le code de l’honneur. Que sur toi se lamente le tigre, d’Emilienne Malfatto, Éditions Elyzad, 2020

