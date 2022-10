[TRAFIK]* Vers la ville Gardonne Gardonne Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Gardonne EUR 6 13 VERS LA VILLE – Cie Lost in tradition « Vers la Ville » est un spectacle documentaire où s’entrechoquent musique, théâtre et vidéo. Cette création propose une réflexion contemporaine autour des migrations liées au travail en Limousin. Un travail de territoire entre fiction et réalité.

* Le mercredi 9 novembre, concert de la Fanfare du Trèfle Gardonnais en amont de la représentation. Buvette à la fin des représentations. VERS LA VILLE – Cie Lost in tradition « Vers la Ville » est un spectacle documentaire où s’entrechoquent musique, théâtre et vidéo. Cette création propose une réflexion contemporaine autour des migrations liées au travail en Limousin. Un travail de territoire entre fiction et réalité.

