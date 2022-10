[TRAFIK]* San Salvador Bergerac, 17 novembre 2022, Bergerac.

[TRAFIK]* San Salvador

14 bis rue Pozzi Le Rocksane Bergerac Dordogne Le Rocksane 14 bis rue Pozzi

2022-11-17 20:30:00 – 2022-11-17

Le Rocksane 14 bis rue Pozzi

Bergerac

Dordogne

EUR 6 13 Six voix qui chantent un folk tellurique et hypnotique, soutenu par des percussions à l’autorité affirmée. Six voix qui font entendre la langue occitane de l’ouest du Massif Central à travers les festivals de toute l’Europe comme pour rappeler, à une génération élevée aux transes électro, toute une généalogie de ferveurs et de vertiges.

Six voix qui chantent un folk tellurique et hypnotique, soutenu par des percussions à l’autorité affirmée. Six voix qui font entendre la langue occitane de l’ouest du Massif Central à travers les festivals de toute l’Europe comme pour rappeler, à une génération élevée aux transes électro, toute une généalogie de ferveurs et de vertiges.

Le Rocksane 14 bis rue Pozzi Bergerac

dernière mise à jour : 2022-10-09 par