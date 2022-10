[TRAFIK]* Orphelins Lunas, 16 novembre 2022, Lunas.

[TRAFIK]* Orphelins

2022-11-16 20:30:00 – 2022-11-16

EUR 6 13 ORPHELINS – Cie Les Herbes Hautes

Orphelins s’apparente à un fait divers qui révèle la nature profonde des relations humaines : le rapport fusionnel entre un frère et une sœur, la fragilité d’un couple amoureux et la rivalité entre deux hommes.

Orphelins offre, à travers une langue vive et accessible, une création théâtrale sous haute tension.

Buvette à la fin de la représentation organisée par le Comité des fêtes de Lunas et l’Amicale Rurale de Lunas.

