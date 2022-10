[TRAFIK]* Je suis venu te dire que je m’en vais Bergerac, 9 décembre 2022, Bergerac.

[TRAFIK]* Je suis venu te dire que je m’en vais

Melkior Théâtre / La gare mondiale Rue du Sergent Rey Bergerac Dordogne Rue du Sergent Rey Melkior Théâtre / La gare mondiale

2022-12-09 19:00:00 – 2022-12-09

Bergerac

Dordogne

JE SUIS VENU TE DIRE QUE JE M’EN VAIS – Henri Devier et Serwet Cihangiroglu.

« Je pars constituer mon campement dans la terre du milieu, fonder L’USINE SAUVAGE, et peindre avec la main du dernier prolétaire « THE WILDEN FACTORY « . La ficelle et quelques arbres feront le reste… ». Carnets de débordement.

Une soirée pleine de surprises, une autre manière de clôturer cette onzième édition du Festival [TrafiK]* et de fêter le départ d’Henri.

Entrée libre.

Restauration et buvette sur place confectionnée par la Brigade d’Ali’.

