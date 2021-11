Paris Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) île de France, Paris Traduire et éditer des auteurs de l’espace post-yougoslave Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) Paris Catégories d’évènement: île de France

Traduire et éditer des auteurs de l’espace post-yougoslave Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), 16 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 16 novembre 2021

Rencontre avec les maisons d’édition indépendantes L’Ollave, L’Espace d’un instant, Prozor et Les Éditions franco-slovènes Rencontrez les fondateurs de quatre maisons d’édition indépendantes qui proposent des traductions de textes littéraires provenant de l’espace post-yougoslave. Pourquoi et comment choisit-on de devenir éditeur ? Quelles sont les spécificités de la littérature issue de l’espace post-yougoslave ? Comment une rencontre entre un éditeur et un auteur a-t-elle lieu ? Quels sont les différents cercles de médiation qui permettent de rendre visible le catalogue d’une maison d’édition indépendante ? Animations -> Conférence / Débat Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) 65 rue des Grands Moulins Paris 75013

2021-11-16T18:00:00+01:00_2021-11-16T20:00:00+01:00

Illustration réalisée à partir d’un assemblage de couvertures d’ouvrages édités par les maisons d’éditions invitées

