Traduction mentale

2022-12-10 14:00:00 – 2022-12-10 17:00:00 Equipés d’un casque EEG qui mesure l’activité cérébrale, ils observent les tableaux. Leur activité neuronale face aux toiles est analysée en temps réel puis retransmise en ondes lumineuses et sonores qui créent à leur tour une œuvre artistique éphémère. Qui n’a pas rêvé d’explorer son esprit créatif ? Avec “Traduction mentale”, Jesús Tamez-Duque propose une installation interactive inédite qui amène les visiteurs à explorer leur réactivité à l’œuvre d’art. artsvivantsaix@gmail.com +33 6 18 69 73 44 https://www.artsvivantsaix.com/ dernière mise à jour : 2022-11-14 par

