Traducteurs d’un jour : un atelier Eurêka ! Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Traducteurs d’un jour : un atelier Eurêka ! Figeac, 21 mai 2022, Figeac. Traducteurs d’un jour : un atelier Eurêka ! Médaithèque Astrolabe Figeac

2022-05-21 10:30:00 – 2022-05-21 Médaithèque Astrolabe

Figeac Lot Venez vous initier à la traduction, en groupe ou individuellement. Aucune connaissance préalable d’une langue étrangère n’est requise : il suffit d’avoir le goût des mots ! Une expérience littéraire ludique et participative, animée par Hélène H. Melo (traductrice de l’espagnol, du portugais et du russe).

Avec l’association pour la promotion de la traduction littéraire, ATLAS. Gratuit sur inscription – publics ados-adultes +33 5 65 34 66 77 @astrolabe Grand Figeac

Médaithèque Astrolabe Figeac

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Médaithèque Astrolabe Ville Figeac lieuville Médaithèque Astrolabe Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

Traducteurs d’un jour : un atelier Eurêka ! Figeac 2022-05-21 was last modified: by Traducteurs d’un jour : un atelier Eurêka ! Figeac Figeac 21 mai 2022 Figeac Lot

Figeac Lot