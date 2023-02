TRAD’SESSION – LE BAL ELECTRO SALLE VICTOIRE 2, 11 février 2023, ST JEAN DE VEDAS.

TRAD’SESSION – LE BAL ELECTRO SALLE VICTOIRE 2. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 19:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

Stand?art PLATESV-R-2022-008160 – 0081 Le Bal Electro c’est la rencontre de deux univers dans la poursuite d’un but commun : la danse, la transe. Les groupes qui font émerger ce mouvement depuis quelques années recherchent l’énergie et la puissance des musiques électroniques, amplifiées et assistées par ordinateur, tout en s’inscrivant dans la tradition du bal. En surgit une musique qui résonne au fond des tripes et qui s’exprime en valses, polkas, bourrées, danses collectives, en freestyle ; issues des bals populaires et des guinguettes d’antan, les danses sont accessibles à tous par essence.Le Bal Electro , c’est une invitation exaltante, festive et décomplexée à la danse et à la transe, collectives, à deux, ou individuelles.Au programme : GROS SABOT+ MAQX + LE MANGE BAL + POOLIDOR

SALLE VICTOIRE 2 ST JEAN DE VEDAS Mas de Grille Herault

