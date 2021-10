Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Traditions d’Épire et de Crète Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 10 décembre 2021

de 20h30 à 22h30

De l’Épire, avec l’ensemble conduit par le légendaire clarinettiste Petroloukas Halkias, à la Crète, avec le Stelios Petrakis Quartet, cette soirée riche en contrastes invite à découvrir deux des plus importantes musiques traditionnelles de la Grèce. Invité à jouer partout dans le monde (y compris une fois à la Maison blanche !), le clarinettiste Petroloukas Halkias incarne la tradition musicale de l’Épire, une région au nord-ouest de la Grèce, proche de l’Albanie. Accompagné par plusieurs musiciens – en particulier Vasilis Kostas, jeune virtuose du laouto (sorte de luth à manche long) – et un chanteur, il vient présenter cette envoûtante musique, plutôt lente et mélancolique. De son côté, le Stelios Petrakis Quartet restitue avec éclat toute la mosaïque musicale de la Crète, empreinte notamment d’influences turques et bulgares. Instrumentiste accompli, jouant de la lyre crétoise et du laouto, également chanteur, Stelios Petrakis mène ce quartette avec deux autres musiciens/chanteurs et un danseur virevoltant. Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique Concerts -> Musiques du Monde Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22716

2021-12-10T20:30:00+01:00_2021-12-10T22:30:00+01:00

