Traditions artisanales Labaroche Labaroche Labaroche Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Labaroche

Traditions artisanales Labaroche, 16 avril 2023, Labaroche Labaroche. Traditions artisanales 296 Lieu-dit le Centre Labaroche Haut-Rhin

2023-04-16 10:00:00 – 2023-04-16 18:00:00 Labaroche

Haut-Rhin Labaroche EUR Venez découvrir les créations des artisans au salon des traditions artisanales à Labaroche ! Crochet, couture, bijoux, cartonnage, chantourage, ateliers et bien d’autres oeuvres seront à l’honneur tout au long de la journée. Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place, venez savourer des thés, bières et vins ainsi que des gourmandises. Une grande tombola est proposée au public. De l’artisanat, des bijoux, du crochet et des démonstrations. Buvette et petite restauration. +33 6 83 08 33 59 Labaroche

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Labaroche Autres Lieu Labaroche Adresse 296 Lieu-dit le Centre Labaroche Haut-Rhin Ville Labaroche Labaroche lieuville Labaroche Departement Haut-Rhin

Labaroche Labaroche Labaroche Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labaroche-labaroche/

Traditions artisanales Labaroche 2023-04-16 was last modified: by Traditions artisanales Labaroche Labaroche 16 avril 2023 296 Lieu-dit le Centre Labaroche Haut-Rhin Labaroche Haut-Rhin Haut-Rhin Labaroche

Labaroche Labaroche Haut-Rhin