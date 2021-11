Traditionnel marché de Noël Aschbach, 21 novembre 2021, Aschbach.

Traditionnel marché de Noël Aschbach

2021-11-21 10:00:00 – 2021-11-21 22:00:00

Aschbach Bas-Rhin Aschbach

[NOEL EN OUTRE FORET] Aux sons des mélodies de Noël et dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, les exposants proposeront une multitude de décorations, de produits artisanaux et d’idées cadeaux pour les fêtes. Le Père Noël accompagné de Christkindel fera son apparition sur une calèche. Il distribuera des friandises aux enfants sages et proposera des tours en calèche. Les temps changent, vous rencontrerez également Père et Mère Noël sur un véhicule plus moderne chargé de cadeaux…

Programme complet de la Féerie de Noël en Outre-Forêt à retrouver sur www.cc-outreforet.fr/noel/

