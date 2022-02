Traditionnel feu de bordes Ozenay Ozenay Catégories d’évènement: Ozenay

Saône-et-Loire

Traditionnel feu de bordes Ozenay, 12 mars 2022, Ozenay. Traditionnel feu de bordes Ozenay

2022-03-12 – 2022-03-12

Ozenay Saône-et-Loire Ozenay EUR Le feu de Bordes d’Ozenay revient ! L’idée est de brûler l’hiver pour mieux célébrer l’arrivée du printemps et passer un agréable moment en dégustant bugnes et vin chaud. fr-ozenay@orange.fr Le feu de Bordes d’Ozenay revient ! L’idée est de brûler l’hiver pour mieux célébrer l’arrivée du printemps et passer un agréable moment en dégustant bugnes et vin chaud. Ozenay

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Ozenay, Saône-et-Loire Autres Lieu Ozenay Adresse Ville Ozenay lieuville Ozenay Departement Saône-et-Loire

Ozenay Ozenay Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ozenay/

Traditionnel feu de bordes Ozenay 2022-03-12 was last modified: by Traditionnel feu de bordes Ozenay Ozenay 12 mars 2022 Ozenay Saône-et-Loire

Ozenay Saône-et-Loire