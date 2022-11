Traditionnel Concert de Noël

Traditionnel Concert de Noël, 11 décembre 2022, . Traditionnel Concert de Noël



2022-12-11 – 2022-12-11 Organisé par le Choeur du Haut-Doubs.

Traditionnel concert de Noël au profit de deux associations caritatives : « Gas’Espoir » et « Autisme : mon chemin pour grandir ». Avec la participation de 5 chorales ( Choeur du Haut-Doubs, Choeur des Lavaux, La Capucine, Vocalia, élèves du Conservatoire) et de 3 ensembles instrumentaux (Symphonique, Harmonie, Ariolica).

Billetterie en vente sur place. choeur25@sfr.fr dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville